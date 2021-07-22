Группа московских подростков полгода шантажировала изнасилованную школьницу

Московские следователи задержали трех подростков, которые изнасиловали 13-летнюю школьницу. Все действие они сняли на видео и на протяжении полугода шантажировали свою жертву распространить ролик, если она обратится в полицию. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным следствия, в декабре прошлого года трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет опоили неизвестным веществом 13-летнюю девочку в квартире на юго-западе Москвы. Воспользовавшись ее состоянием они изнасиловали школьницу, снимая все на мобильные телефоны.

Молодые люди пригрозили, что если пострадавшая обратиться в полицию, то они распространят запись среди ее знакомых. При этом они сами не удержались и похвастались страшными кадрами перед сверстниками,

Девочка рассказала о случившемся родителям только спустя длительное время. Правоохранители оперативно задержали подростков. В ходе допроса и очных ставок они признали свою вину. В отношении молодых людей завели уголовное дело «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Иные насильственные действия сексуального характера».

Следствие подали ходатайство в суд для взятия обвиняемых под стражу. В данный момент следователи проводят мероприятия для закрепления доказательной базы.