Группа мошенников обманула петербуржцев на 10 млн рублей

Задержана группа мошенников из пяти человек в Санкт-Петербурге. Они предлагали людям «помощь» в получении пенсии и улучшении жилищных условий. Об этом сообщил сайт «Мегаполис» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ИА «Невские новости», они получали деньги за свои услуги, а потом исчезали.

«После получения денежных средств за еще не оказанную услугу, фирма попросту не выполняла свои обязательства перед клиентом», — пояснили в пресс-службе.

Суммы, которые они брали, варьируются от 35 тысяч до двух миллионов рублей. Общий ущерб оценили в 10 миллионов рублей. Есть информация минимум о 15 потерпевших. Расследование продолжается.