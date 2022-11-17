17 ноября 2022, 12:02
Группа мошенников из Саратовской области обманула пенсионеров на 20 млн рублей
Правоохранители задержали группу мошенников из Саратовской области, которая обманывала пенсионеров. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.
Глава ведомства Владимир Колокольцев уточнил, что злоумышленники использовали технологию подмены номера. Среди потерпевших есть жители Владимирской, Саратовской, Московской, Костромской и Ярославской областей.
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Десять участников группировки задержаны. Еще один находится в розыске.
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Мошенничество
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