Криминал 17 ноября 2022, 12:02 Группа мошенников из Саратовской области обманула пенсионеров на 20 млн рублей

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Правоохранители задержали группу мошенников из Саратовской области, которая обманывала пенсионеров. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону.

Глава ведомства Владимир Колокольцев уточнил, что злоумышленники использовали технологию подмены номера. Среди потерпевших есть жители Владимирской, Саратовской, Московской, Костромской и Ярославской областей.

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Десять участников группировки задержаны. Еще один находится в розыске.

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