Группа мигрантов избила мужчину и угнала его машину в Петербурге | 360°

Криминал 05 октября 2022, 23:43 Поделиться Telegram

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Viber Группа мигрантов избила мужчину и угнала его машину в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали троих мигрантов, которых заподозрили в избиении мужчины и угоне его автомобиля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники вытащили пострадавшего из машины. Несколько человек держали мужчину, а другие его избивали. При этом проезд ему они преградили автомобилями Hyundai Solaris и Skoda. После избиения мужчины похитили автомобиль Kia Sportage.

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Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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