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    06 декабря 2020, 12:02

    Грудной ребенок замерз насмерть в Туве. Родители забыли его на улице

    Екатерина Шамина

    В Туве, в городе Кызыл, 6 декабря утром нашли труп семимесячной девочки. По предварительным данным, она умерла от обморожения. Об этом сообщили в Следственном комитете Тувы.

    Семья ребенка стоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным. В субботу, 5 декабря, они были пьяные, поэтому не вспомнили, как ребенок оказался на улице, считают правоохранители. Как рассказали в Следственном комитете, 40-летняя мама уже лишена родительских прав на троих детей.

    «В настоящее время для установления причины смерти малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза, по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего события», — рассказали в пресс-службе СКР.

    Проверку ожидают и органы опеки. Если их косвенная вина будет доказана, то следователи возбудят уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).