Грудной ребенок замерз насмерть в Туве. Родители забыли его на улице

Семья ребенка стоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным. В субботу, 5 декабря, они были пьяные, поэтому не вспомнили, как ребенок оказался на улице, считают правоохранители. Как рассказали в Следственном комитете, 40-летняя мама уже лишена родительских прав на троих детей.

«В настоящее время для установления причины смерти малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза, по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего события», — рассказали в пресс-службе СКР.

Проверку ожидают и органы опеки. Если их косвенная вина будет доказана, то следователи возбудят уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).