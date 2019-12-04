  • Грозившего устроить Колумбайн анонима задержали в Екатеринбурге

    04 декабря 2019, 22:42

    Ирина Нагайникова

    Правоохранители задержали в Екатеринбурге автора комментариев о планах устроить расстрел в одной из школ. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
    Грозившего устроить Колумбайн анонима задержали в Екатеринбурге

    Анонимный комментарий «Готовьтесь к Колумбайну» появился в паблике школы в одной из соцсетей. Спустя некоторое время злоумышленник написал, что передумал. Однако вскоре вновь заявил о планах нападения.

    Сообщается, что молодого человека нашли. Органам правопорядка он заявил, что реальных планов напасть на школу с оружием у него не было.

    «Мы проверим появившиеся в СМИ сведения, насколько они соответствуют действительности», — процитировал сайт Ura.ru пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.