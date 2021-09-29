Отец и сын гуляли по «Лосиному острову» в Москве, где также собирали грибы. Внезапно они наткнулись на человеческий череп и лежащую рядом с ним монету с именем Светлана. Об этом сообщил сайт kp.ru.

История произошла с 41-летним мужчиной и его 17-летним сыном. Они собирали грибы и любовались природой, когда заметили куртку, которая лежала на земле, а на ней светлый предмет. Им оказался череп женщины. Останки оставались в парке с зимы.

«Сын впервые видел подобные вещи, зрелище не из приятных, он был шокирован. Для нас грибы на этом закончились. Я позвонил в „112“ спросил, что делать, нас попросили дождаться полицию», — рассказал москвич.

На место прибыли полицейские. Они увидели в вещах погибшей телефон и именную монету с именем Светлана. Источник издания заявил, что останки принадлежат женщине примерно 40 лет.

Давность смерти составляет около полугода. Личность неизвестной пытаются установить, правоохранители выясняют причины ее гибели.