Греческий суд дал двум россиянам 300 лет за перевозку мигрантов
Греческий суд вынес обвинительный приговор двум гражданам России по делу о незаконной перевозке мигрантов. Они получили по 300 лет тюрьмы, информирует ТАСС.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что такой вид наказания равен приблизительно 20 годам в нашей судебной системе, сообщила «Газета.ru».
Уточняется, что россияне получили от семи до 12 лет за каждого перевезенного мигранта.