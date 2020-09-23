Греческий суд дал двум россиянам 300 лет за перевозку мигрантов

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что такой вид наказания равен приблизительно 20 годам в нашей судебной системе, сообщила «Газета.ru».

Уточняется, что россияне получили от семи до 12 лет за каждого перевезенного мигранта.