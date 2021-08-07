Гражданская жена «колбасного короля» попросила о защите после побега заключенных из истринского изолятора

Гражданская жена «колбасного короля» Владимира Маругова Сабина заявила, что боится за свою жизнь после побега из ИВС обвиняемого в убийстве бизнесмена. Женщина попросила предоставить ей защиту.

Сабина является единственной свидетельницей по делу о наемном убийстве Маругова. По ее словам, следователи заверили, что за ней наблюдают, но она в это не верит, сообщил Telegram-канал Mash.

По мнению женщины, Александру Мавриди и еще четырем преступникам помогли совершить побег из изолятора, потому что совершить такое самостоятельно невозможно.

«Там без помощи, на мой взгляд, выбраться невозможно. Понимаете, там такая надежная защита, что помимо того, когда ты сидишь в камере, и там несколько замков, потом еще коридорчик, и в конце этого коридорчика идет железная дверь на ключе, и там сидит человек. А наверху еще там сидят люди, как называется в больнице — регистратура, а там не знаю, как называется. Я не понимаю, как эта толпа людей могла незаметно пройти», — подчеркнула Сабина.

Она добавила, что не смогла получить вразумительного ответа на просьбу о защите.

«Я просила защиты, но ее нет. Я не знаю, [следователь] ничего не ответил вразумительного. Он сказал, что за мной смотрят, но это смешно, просто смешно», — возмутилась вдова.

Маругова застрелили из арбалета в ноябре прошлого года. Сабина находилась вместе с ним в бане, когда произошло нападение. Ей связали руки, но она успела выпрыгнуть в окно.