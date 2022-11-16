Криминал 16 ноября 2022, 10:29 Гражданку Польши задержали в России за аферу с алкоголем на 20 тысяч евро ФСБ задержала гражданку Польши за взятку на 20 тысяч евро за помощь в импорте алкоголя

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Российские силовики поймали с поличным при получении взятки гражданку Польши, которая работает в международной финансовой организации с дипломатическим статусом. ФСБ показала момент задержания.

Женщина по имени Бокшнайдер Малгожата Эва участвовала в мошенничестве. Она получила 20 тысяч евро за подготовку поддельной товаросопроводительной документации. Бумаги освободили бы импортеров партии алкоголя от таможенных платежей. Подозреваемую вяли с поличным. Она вышла из здания и получила конверт с деньгами. Затем к ней подошли оперативники.

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«Гражданка Польши объявлена МИД России неприемлемым лицом, ей предложено покинуть территорию Российской Федерации в недельный срок», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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Канал поставки контрабанды из Европы накрыли в октябре. Следователи вычислили, где находится склад алкоголя, и задержали трех человек. У них изъяли партию объемом 40 тонн и стоимостью больше 1,9 миллиона евро. ФСБ возбудила уголовное дело за контрабанду алкоголя и сбыт товаров без маркировки.