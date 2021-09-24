Гражданина Узбекистана задержали на границе РФ за работу на украинских правоохранителей

Гражданина Узбекистана, участвовавшего в спецмероприятии по заданию украинских правоохранителей, задержали на границе РФ. Об этом сообщили в ФСБ.

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения», — сказано в сообщении ЦОС, которое процитировал «Интерфакс».

Представители спецслужбы добавили, что при осмотре личных вещей и верхней одежды задержанного найдены специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, которое, предположительно, является наркотиком.

Силовики выяснили, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины конфиденциально.

Ранее ФСБ заявила о ликвидации крупного канала поступления синтетических наркотических средств. Пять подозреваемых задержали на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края.