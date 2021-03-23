Гражданина Турции, который пытал россиянку, арестовали в Стамбуле

Суд стамбула принял решение об аресте гражданина Турции Альпы Мутлу, который пытал россиянку в течение двух дней, сообщило РИА «Новости».

Адвокат пострадавшей отметил, что прокуратура предъявила мужчине обвинения в причинении страданий и пытках, написала «Газета.ru».

«То есть, это не просто нанесение побоев. Избиение длилось два дня, поэтому прокуратура приравняла его к пыткам. Чтобы понять, по какой именно статье его будут судить, нужно дождаться обвинительного заключения», — пояснил юрист.

Уточняется, это преступление в законодательстве страны по степени тяжести тождественно с убийством. Гражданин Турции предстанет перед судом в скором времени.