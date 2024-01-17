Криминал 17 января 2024, 02:18 Гражданина Таджикистана заподозрили в надругательстве над 15 детьми в России Freepik

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Гражданина Таджикистана, подозреваемого в педофилии, задержали в одном из столичных аэропортов. Об этом рассказал руководитель СУ СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «Ока».

По версии следствия, мужчина совершил как минимум 15 преступлений против половой неприкосновенности детей. Его жертвами обычно становились несовершеннолетние 10-12 лет.

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Свои преступления он совершал на Урале, в Приволжском и Центральном округах. В частности, на территории Рязанской области. В итоге его задержали рязанские следователи.

В декабре 2023 года в Тюмени возбудили 10 уголовных против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. А летом 2023 года он изнасиловал шестиклассницу в своей квартире.