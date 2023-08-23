Криминал 23 августа 2023, 17:20 Гражданина Китая заподозрили в педофилии в Москве Baza: на юго-западе Москвы по подозрению в педофилии задержали гражданина Китая РИА «Новости»

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Московские полицейские задержали гражданина Китая по подозрению в педофилии. По этой статье мужчину могут отправить в колонию на 20 лет, сообщили в Telegram-канале Baza.

По информации СМИ, в Юго-Западном округе Москвы сразу три местные жительницы обратились в полицию, заявив о факте педофилии. С их слов, к их дочерям в возрасте 7–10 лет на детской площадке, расположенной рядом с домом на улице Академика Пилюгина, приставал незнакомец. Он брал девочек на руки, целовал в шею и губы, а также трогал за интимные места, уточнили заявительницы.

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Прибывшие на место правоохранители задержали 69-летнего гражданина Китая. В столице он проживает без регистрации у своего сына. При этом задержанный уверяет, что необходимые документы находятся на оформлении в посольстве. Следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.

Ранее москвича заподозрили в голых танцах на балконе перед ребенком. Правоохранители выяснили, что мужчину в 20-летнем возрасте также судили за захват заложников.