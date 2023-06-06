Криминал 06 июня 2023, 18:47 Гражданина Китая и жителя Калининграда будут судить в Подмосковье за контрабанду янтаря СК: в Подмосковье будут судить фигурантов дела о контрабанде янтаря на 13,5 млн рублей

Читать 360tv в

Двое мужчин, которых обвинили в контрабанде янтаря в крупном размере, предстанут перед судом в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Один из обвиняемых — гражданин Китая, второй — житель Калининграда. В зависимости от роли и степени участия их обвинили в четырех эпизодах контрабанды сырца янтаря из России в Китай.

Реклама

По данным следствия, в 2021 году подельники приобрели 813 килограммов янтаря в сырье. Из этой массы 99 килограммов янтаря стоимостью 4,3 миллиона рублей они незаконно переместили с помощью почтовых отправлений из аэропорта Шереметьево в КНР.

Еще 48 килограммов янтаря на 2,8 миллиона рублей правоохранители изъяли при перемещении в КНР на таможенном посту аэропорта Шереметьево.

В Домодедове в доме, где жил гражданин КНР, хранилось 373 килограммов янтаря на два миллиона рублей. При обыске все это изъяли.

Кроме того, 293 килограммов янтаря стоимостью 4,5 миллиона рублей злоумышленники переместили через таможенный пост Калининградской области, но при производстве ОРМ груз также изъяли правоохранители.

«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб государству на общую сумму более 13,5 миллиона рублей», — заключили в СК.