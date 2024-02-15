15 февраля 2024, 18:26
Гражданина Казахстана осудили за дачу взятки сотруднику таможни в Тюмени
Гражданина Казахстана осудили за дачу взятки сотруднику тюменской таможни. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Курганский городской суд.
Иностранца обвиняли в том, что он дал таможеннику 150 тысяч рублей, чтобы тот беспрепятственно пропустил его грузовик с лесоматериалами. Мужчину задержали, он сразу признал вину и сотрудничал со следствием.
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Сумму взятки изъяли в пользу государства, а нарушителя приговорили к штрафу.
Приговоры
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