Криминал 15 февраля 2024, 18:26 Гражданина Казахстана осудили за дачу взятки сотруднику таможни в Тюмени

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Гражданина Казахстана осудили за дачу взятки сотруднику тюменской таможни. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Курганский городской суд.

Иностранца обвиняли в том, что он дал таможеннику 150 тысяч рублей, чтобы тот беспрепятственно пропустил его грузовик с лесоматериалами. Мужчину задержали, он сразу признал вину и сотрудничал со следствием.

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Сумму взятки изъяли в пользу государства, а нарушителя приговорили к штрафу.

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