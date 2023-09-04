04 сентября 2023, 23:59
Гражданина Белоруссии задержали за попытку контрабанды оружия в Москве — СМИ
ТАСС: ФСБ задержали белоруса за попытку контрабанды оружия и СВУ в Москве
Федеральная служба безопасности задержала гражданина Белоруссии после попытки контрабанды взрывчатки и огнестрельного оружия в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства рассказал, что мужчину задержали во время того, как он попытался провезти самодельное взрывное устройство. Гражданин Белоруссии работал водителем в столичном регионе. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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В пресс-службе Мещанского суда Москвы агентству сообщили, что в отношении задержанного избрали меру пресечения в виде ареста на срок до 30 октября.
Ранее силовики задержали мужчину в Ростовской области, который пытался купить секретные военные товары с целью их перепродажи. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».
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