Гражданина Австрии задержали за изнасилование школьницы в Химках

Московская школьница стала жертвой насильника. Над 15-летней девочкой надругался молодой человек, который является гражданином Австрии. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

О случившемся с восьмиклассницей в полицию заявила социальный педагог. С ее слов, все произошло в Химках на съемной квартире. Владелец жилого помещения сейчас устанавливается. При каких обстоятельствах в квартире оказалась школьница, не уточняется.

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Женщина назвала и имя того, кто изнасиловал школьницу. У подозреваемого 1990 года рождения оказались славянские фамилия и имя, хотя у него самого австрийское гражданство. В Москве у мужчины есть временная регистрация, он нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый насильник задержан. Ведется следствие.