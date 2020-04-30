Градусники и маски на 60 млн рублей вынесли грабители со склада в Одинцове
В минувшую среду в дежурную часть в Одинцове обратился гражданин Китая. Он пояснил, что работает старшим менеджером компании из Благовещенска, а в Подмосковье арендует склад. Рано утром туда ворвалась группа неизвестных в перчатках и масках, вооруженных пистолетом.
Злоумышленники связали его и еще двоих рабочих, которые находились на месте, и похитили хранящиеся на складе маски, электронные градусники и 210 тысяч рублей наличными.
Кроме того они забрали деньги и мобильные телефоны у связанных жертв. Они поживились смартфонами Samsung, двумя iPhone и суммой в 370 тысяч рублей. После чего уехали с добычей.
Общая сумма ущерба сейчас устанавливается. Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой». К сожалению, камер наблюдения и сигнализации на складе не было. Однако бандиты оставили следы обуви, и протектора шин. Сейчас идет поиск злоумышленников.