Грабившие много лет ювелирку на Урале дельцы получили срок

Суд Челябинска вынес приговор мужчинам, которые несколько лет обворовывали ювелирные салоны и ломбарды. Общая сумма награбленного составила почти 23 миллиона рублей.

С 2013 года их эпизодически наблюдали в разных города России. С этого времени подсудимые участвовали в ограблениях в Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Уфе и других населенных пунктах. Преступления тщательно планировались, четко распределелялись роли, рассказалсайт «Русская планета».

Злоумышленников поймали лишь в 2015 году. С этого времени началось следствие, итогом которого стало заключение главаря банды на 15 лет, а также меньшие сроки для других членов преступной группировки. Помимо этого, их обязали выплатить материальный ущерб.

На данный момент приговор не вступил в силу и может быть обжалован адвокатами, напомнил Znak.com.