Воровки из Петербурга затолкали в коляску одежду на полтора миллиона рублей

Полицейские больше месяца искали покупательниц спортивного магазина на улице Орджоникидзе в Санкт-Петербурге. Им удалось пронести мимо кассы товары на 1,6 миллиона рублей. Сворованное они прятали в детскую коляску.

Как написала «Фонтанка», история с пропажей вещей произошла еще в конце ноября. Издание опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения.

Воровок нашли 11 января около 21:30. Они находились недалеко от гостиницы «Пулковская». Одна из них — 33-летняя жительница Московской области. Она работает в маникюрном салоне «Клуб первых леди». Вторая — 23-летняя безработная из Кабардино-Балкарии.

Девушек задержали и отправили в изолятор временного содержания. Занятая в сфере красоты женщина с 2013 года имеет судимость по статье УК РФ «Кража».