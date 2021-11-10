Грабителя женщин будут судить в Екатеринбурге
Мужчина ограбил четырех женщин в Екатеринбурге — прокуратура Свердловской области
Серийного грабителя женщин будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.
Мужчина совершил четыре нападения на женщин.
«Как правило, он грабил их в малолюдным местах, нанося потерпевшим сзади удары по голове», — рассказала Канатова.
Также в одном из случаев мужчина ворвался в частный дом.
Уголовное дело грабителя направлено в суд.