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    10 ноября 2021, 15:54

    Грабителя женщин будут судить в Екатеринбурге

    Мужчина ограбил четырех женщин в Екатеринбурге — прокуратура Свердловской области

    Дарья Морозова

    Серийного грабителя женщин будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

    Мужчина совершил четыре нападения на женщин.

    «Как правило, он грабил их в малолюдным местах, нанося потерпевшим сзади удары по голове», — рассказала Канатова.

    Также в одном из случаев мужчина ворвался в частный дом.

    Уголовное дело грабителя направлено в суд.