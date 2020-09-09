Грабители забрали у безработных жителей Подмосковья более 1 млн рублей и драгоценности

Трое грабителей в масках вынесли из частного дома в Рузе имущество на четыре миллиона рублей. Владельцами особняка являются безработные жители Подмосковья. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах.

Все произошло поздно вечером 7 сентября. Преступники в темной одежде и черных масках ворвались в дом № 26 на улице Стеклозаводская в поселке Дорохово. Входная дверь была незаперта.

Грабители угрожали 59-летнему хозяину дома и его 51-летний супруге. Трое неизвестные вынесли из особняка ювелирные украшения с драгоценными камнями на сумму 1 363 000 рублей, золотые и серебренные монеты с сертификатами (оцениваются в один миллион рублей), фотоаппарат Nikon Coolpix L310 за 15 тысяч рублей и 1,7 миллиона рублей наличными. Общий ущерб составил 4 078 000 рублей.

На место преступления приехала полиция. Она обнаружила отпечатки пальцев грабителей. Известно, что в доме не было сигнализации и системы видеонаблюдения. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».