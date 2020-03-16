Грабители забрали у бездомного москвича 750 тысяч рублей

Прибывшим на место сотрудникам полиции ограбленный рассказал, что он лишился 750 тысяч рублей наличными. Так как своего жилья у мужчины нет, то ему приходится уходить на ночь в центр социальной адаптации, который расположен недалеко от станции метро Люблино.

Оставлять там свои вещи мужчина не хотел, поэтому и носил деньги с документами в сумке на поясе. Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас грабителей, которые подняли руку на бездомного, ищут.