Криминал 07 марта 2023, 20:10 Грабители украли два старых велосипеда из дачного дома пенсионерки в Ростовской области

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Двое мужчин ограбили дачный дом пенсионерки в Красносулинском районе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Пенсионерка решила посетить свою дачу, однако обнаружила, что дверь открыта, а замок на ней сломан. Из дома пострадавшей вынесли различные инструменты, два стареньких велосипеда и металлическую ванну, чем нанесли ущерб в размере 44 тысяч рублей.

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Спустя время удалось задержать двоих подозреваемых. Злоумышленники признали свою вину и вернули часть похищенных вещей. Против них возбудили уголовные дела по статье «Кража».

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