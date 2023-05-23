Криминал 23 мая 2023, 18:47 Грабители семь раз выстрелили в живот беременной в США

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В американском городе Фейетвилле, штат Северная Каролина, неизвестные грабители семь раз выстрелили в живот беременной женщины. Пострадавшей удалось выжить, однако ребенка врачи не смогли сохранить. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Женщина рассказала, что ситуация произошла у выхода из круглосуточного магазина. На нее напали трое мужчин, которые выхватили у нее ключи от автомобиля. После американка попыталась догнать обидчика, однако тот выхватил пистолет и выстрелил в нее.

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Злоумышленники же не смогли завести машину, из-за чего убежали. Сейчас их разыскивает полиция.