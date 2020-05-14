Грабители ранили полицейского в Подмосковье. Видео

Ногинский полицейский получил ранения во время задержания злоумышленников, которые хотели ограбить магазин. Страж порядка сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Преступникам удалось скрыться.

«Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей», — приводит РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой.

Она добавила, что раненого полицейского госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Напавшим на него грабителям удалось скрыться. Их ищут.

Как сообщил «Московский комсомолец», инцидент произошел в ночь на 14 мая в магазине «Красное & Белое». Сработала сигнализация, и сотрудники ЧОП попросили им помочь инспекторов ГИБДД, которые патрулировали окрестности.