Грабители отобрали у москвича рюкзак с 20 миллионами рублей
В московском районе Люблино четверо злоумышленников ограбили мужчину. Они ударили его молотком и отобрали рюкзак с 20 миллионами рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По данным ИА Nation News, на мужчину напали накануне на Тихорецком бульваре. Грабители были вооружены молотком и пистолетом. Они скрылись на автомобиле после того, как отобрали у потерпевшего рюкзак с деньгами и документами. Мужчина получил ушиб головы, но от госпитализации отказался.
Правоохранители объявили план «Перехват». Возбуждено уголовное дело.