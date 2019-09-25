Грабители отобрали у москвича рюкзак с 20 миллионами рублей

По данным ИА Nation News, на мужчину напали накануне на Тихорецком бульваре. Грабители были вооружены молотком и пистолетом. Они скрылись на автомобиле после того, как отобрали у потерпевшего рюкзак с деньгами и документами. Мужчина получил ушиб головы, но от госпитализации отказался.

Правоохранители объявили план «Перехват». Возбуждено уголовное дело.