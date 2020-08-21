Грабители оставили московского пенсионера без наградных часов и 1,6 млн рублей
Как сообщили в управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, соседка пенсионера обнаружила его связанным в квартире на Полярной улице и вызвала полицию.
Полицейские выяснили, что в июле пенсионеру позвонил курьер, который ранее привозил ему еду, и сообщил, что мужчине подарят настольную игру. Потом к пожилому москвичу нагрянули двое незнакомцев, связали его и забрали банковские карты, наградные часы и мобильник.
Потерпевший под угрозами выдал злоумышленнику всю информацию о пин-кодах и паролях. После этого с одной из его карт списали более 1,6 миллиона рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин, подозреваемых в ограблении старика. Во время обыска у них нашли карты и вещи пенсионера. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Их отправили в СИЗО.