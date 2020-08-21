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    21 августа 2020, 12:18

    Грабители оставили московского пенсионера без наградных часов и 1,6 млн рублей

    Андрей Иванов , Иван Степанов

    Московский пенсионер лишился более 1,6 миллиона рублей, наградных часов и мобильника по наводке курьера. Подозреваемых в ограблении пожилого мужчины уже задержали.
    Грабители оставили московского пенсионера без наградных часов и 1,6 млн рублей

    Как сообщили в управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, соседка пенсионера обнаружила его связанным в квартире на Полярной улице и вызвала полицию.

    Полицейские выяснили, что в июле пенсионеру позвонил курьер, который ранее привозил ему еду, и сообщил, что мужчине подарят настольную игру. Потом к пожилому москвичу нагрянули двое незнакомцев, связали его и забрали банковские карты, наградные часы и мобильник.

    Потерпевший под угрозами выдал злоумышленнику всю информацию о пин-кодах и паролях. После этого с одной из его карт списали более 1,6 миллиона рублей.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин, подозреваемых в ограблении старика. Во время обыска у них нашли карты и вещи пенсионера. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Их отправили в СИЗО.

    Новости SMI.FM