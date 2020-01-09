Грабители обнесли квартиру в центре Москвы на 12 миллионов
В Москве грабители проникли в одну из квартир в центре города и вынесли оттуда имущество на сумму свыше 12 миллионов рублей. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По данным издания, ограбление произошло в период с 29 декабря по 8 января. Злоумышленникам удалось подобрать ключи к входной двери и вскрыть сейф. Кроме ювелирных изделий они украли 700 тысяч рублей, а также 40 тысяч евро и 67 тысяч долларов. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.