Грабители обнесли квартиру в центре Москвы на 12 миллионов

По данным издания, ограбление произошло в период с 29 декабря по 8 января. Злоумышленникам удалось подобрать ключи к входной двери и вскрыть сейф. Кроме ювелирных изделий они украли 700 тысяч рублей, а также 40 тысяч евро и 67 тысяч долларов. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.