Грабители напали на бизнесмена в Долгопрудном

По данным издания, ограбление произошло в микрорайоне Хлебниково. Злоумышленники напали на предпринимателя на стоянке. Они пригрозили мужчине предметом, похожим на пистолет, и нанесли ему телесные повреждения. Затем грабители похитили из машины потерпевшего деньги и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут нападавших.