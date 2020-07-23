Грабители из Екатеринбурга взорвали банкомат

Инцидент произошел ночью в отделении на улице Блюхера, 59.

На данный момент полицейские выясняют, кто был причастен ко взрыву. Они также ищут свидетелей и просматривают записи камер наблюдения.

«Сумма ущерба незначительная. Банк оказывает помощь правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», — рассказали в сбербанке.