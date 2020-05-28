СОБР показал видео задержания грабителей в Твери

В Твери прошла спецоперация. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в серии разбойных намерений на магазины.

Видео задержания опубликовал РЕН ТВ. По данным телеканала, грабители выбирали магазины, в которых отсутствовала охрана. На ролике видно, что следственный автомобиль подъезжает к крупному гипермаркету. На следующих кадрах они задерживают двух бандитов.

В настоящее время органы продолжают поиски их соучастников.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину. Его подозревают в серии грабежей. По данным следствия, он нападал на девушек и женщин на протяжении двух месяцев. МВД опубликовало видео допроса подозреваемого.