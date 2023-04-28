Криминал 28 апреля 2023, 17:10 Грабителей из Петербурга задержали за разбой в центре города

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Молодая пара напала на мужчину в центре Санкт-Петербурга. Злоумышленники, угрожая ножом, отняли у него телефон. Их задержали полицейские. Об этом сообщили «Невские новости».

Преступление произошло в Центральном районе на пересечении улиц Жуковского и Радищева. Оно попало на записи камер. На кадрах видно, что пара сначала выслеживала мужчину, потом они толкнули его на асфальт и потребовали отдать телефон.

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Нападавших задержали по горячим следам. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой», написала Neva.Today.