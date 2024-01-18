Криминал 18 января 2024, 14:34 Грабитель вытащил из рук спящего мужчины телефон на вокзале в Москве Полиция задержала подозреваемого в краже телефона на Восточном вокзале в Москве РИА «Новости»

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Мужчину задержали по подозрению в краже мобильного телефона на Восточном вокзале в столице. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник находился в зале ожидания вокзала, где и вытащил из рук спящего мужчины мобильный телефон. После этого он скрылся с места происшествия, однако он не учел, что камеры видеонаблюдения запечатлели момент кражи.

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Спустя пару часов преступник вновь вернулся к пассажиру, который продолжал безмятежно спать. Воспользовавшись ситуаций, он достал из его сумки 2,5 тысячи рублей.

Басманным районным судом выбрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой», — отметили в ведомстве.

Ранее подозреваемого в краже телефона у продавца магазина задержали в Москве.