Грабитель вынес ювелирные украшения из квартиры в Ленинградской области

Вор вынес ювелирные украшения из квартиры в Ленинградской области. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Накануне в Лужском районе сотрудники МВД получили сообщение от мужчины 1992 года рождения о краже личных вещей. Днем неизвестный, вскрыв входную дверь, проник в квартиру на шестом этаже девятиэтажного дома. Он похитил кольцо, цепочку с крестом и браслет. После злоумышленник скрылся с места происшествия, сообщило ИА «Невские новости».

В целом сумма материального ущерба составила 38 тысяч рублей. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают грабителя.