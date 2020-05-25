Ударил битой по голове и связал. Грабитель вынес из салона связи в Подольске 21 смартфон

Настоящий грабеж среди бела дня произошел в салоне связи в Подольске. Около полудня в минувшее воскресенье туда вошел вооруженный битой мужчина в медицинской маске. Одним ударом по голове грабитель вывел из игры менеджера по продажам. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник решил перестраховаться и связал работника салона на случай, если тот начнет сопротивляться. Сам грабитель в это время приступил к сбору добычи. Кроме 35 тысяч рублей из кассы, он забрал 21 смартфон: шесть Samsung, шесть Vivo, шесть Xiaomi, два Oppo и один iPhone 11. Все гаджеты мужчина вынул из коробок.

Общая сумма ущерба составила 340 550 тысяч рублей. После ухода грабителя связанный менеджер смог нажать тревожную кнопку и вызвать на место полицию.

Прибывшие на место правоохранители взяли видео с камер в помещении магазина, сняли отпечатки пальцев и следы обуви, которые оставил грабитель. По факту нападения на салон завели уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас злоумышленника ищут.