Грабитель вынес из квартиры москвички валюту и украшения на 6 млн рублей

Жительница Москвы лишилась более шести миллионов рублей. Когда ее не было дома, из квартирного сейфа неизвестный похитил валюту и ювелирные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Жительница квартиры в одном из домов на улице Вавилова на юго-западе Москвы утром 6 августа сообщила, что ее жилище ограбили. Полицейские выехали на место происшествия и установили, что в квартиру пострадавшей в период с 30 июля по 5 августа проник неизвестный. Он подобрал ключ от входной двери и взломал сейф, в котором хозяйка хранила ювелирные украшения и валюту: 69650 евро и две тысячи болгарских левов.

Общий материальный ущерб составил 6 321 908 рублей. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание за преступление по этой статье — 10 лет лишения свободы.