Грабитель ворвался в офис микрозаймов в Удмуртии
В Сарапуле мужчина ворвался в офис организации, выдающей микрозаймы. Грабитель, угрожая менеджеру пистолетом, забрал деньги и ценные вещи и скрылся, сообщил портал Izhlife.
Добычей нападавшего, помимо денег, стали мобильный телефон и ноутбук. Злоумышленник выбежал из офиса и скрылся на автомобиле. Правда, ненадолго.
29-летний местный житель был задержан по горячим следам. Похищенное было изъято, а пистолет оказался пневматическим.
«Сотрудниками полиции у него изъято похищенное имущество, часть похищенных денежных средств, пневматический пистолет», — сообщили в пресс службе МВД по региону.
Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы.