Грабитель ворвался в офис микрозаймов в Удмуртии

Добычей нападавшего, помимо денег, стали мобильный телефон и ноутбук. Злоумышленник выбежал из офиса и скрылся на автомобиле. Правда, ненадолго.

29-летний местный житель был задержан по горячим следам. Похищенное было изъято, а пистолет оказался пневматическим.

«Сотрудниками полиции у него изъято похищенное имущество, часть похищенных денежных средств, пневматический пистолет», — сообщили в пресс службе МВД по региону.

Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы.