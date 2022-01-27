Грабитель вдовы Градского раскрыл новые детали преступления

Задержанный грабитель вдовы певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко признался, что получил за свое преступление 10 миллионов рублей. Об этом сообщил «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник.

По информации источника, версия об инсценировке ограбления Кроташенко сейчас не является главной. Такие данные содержатся в показаниях первого подозреваемого Умеда Жабборова.

По мнению следователей, в схеме преступления были задействованы четыре человека. Предполагается, что они опирались на информацию, полученную из СМИ, решая ограбить очередную умершую телезвезду.

Предположительно, после налета деньги разделили между грабителями. Жабборову досталось 10 миллионов. Часть этих денег он сразу потратил на новый автомобиль Toyota Camry. После этого он решил уехать в Самарскую область, отсидеться, а затем снова вернуться в Москву. Подозреваемого отправили в СИЗО.

Об ограблении Марины Коташенко сало известно 16 января. По ее словам, преступники спровоцировали ДТП, а затем заставили ее поехать домой, где она передала им 100 миллионов рублей.

Ранее Марина Коташенко назвала свою главную задачу после смерти Градского: сохранить добрую память о музыканте.