Криминал 20 ноября 2023, 11:54 Грабитель в Москве из жалости вернул пенсионерке 200 рублей после нападения Московская полиция задержала подозреваемого в краже денег у пенсионерки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столичные полицейские задержали 26-летнего ранее судимого москвича, которого подозревают в ограблении пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, мужчина вошел в подъезд вслед за 85-летней москвичкой. Там он выдернул у нее из рук сумку, в которой лежал кошелек с наличными на сумму 1900 рублей.

Реклама

На требование пострадавшей вернуть ей вещи мужчина вручил ей пустой кошелек, сумку и 200 рублей. После этого он скрылся с места происшествия. К моменту задержания украденные деньги злоумышленник успел потратить.

«В настоящее время он находится под подпиской о невыезде на период расследования уголовного дела о грабеже», — отметили в МВД.

Накануне шпаклевщик откликнулся на ночную подработку в Москве и стал жертвой ограбления. Житель столицы нашел объявление в соцсети с подработкой. Добравшись до места встречи с работодателем, он увидел вооруженного мужчину. Тот достал нож, избил шпаклевщика и потребовал перечислить деньги.