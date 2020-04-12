Грабитель убил трех женщин и попытался сжечь трупы в Архангельске

В Архангельске возбудили уголовное дело после того, как в сгоревшей квартире нашли тела трех женщин. Следователи считают, что кто-то убил женщин, а потом решил скрыть следы преступления с помощью огня.

«В вечернее время 77-летняя пенсионерка ушла в квартиру к 83-летней одинокой соседке. Через некоторое время из квартиры одинокой женщины раздался шум и туда проследовала 43-летняя дочь 77-летней пенсионерки. Неустановленное лицо совершило убийство трех женщин и устроило поджог в квартире, после чего скрылось с места преступления», — сообщили в пресс-службе архангельского Следственного комитета.

В СК добавили, что тела женщин нашли вечером 11 апреля. На трупах были следы насильственной смерти, а также ожоги. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек.

В региональном управлении МЧС добавили, что пожар на улице Гагарина произошел в 19:42. Горела однокомнатная квартира на пятом этаже. В 20:02 пожар ликвидировали.

Сайт tv29.ru пишет, что убийца мог проникнуть в квартиру пенсионерки, чтобы совершить ограбление.