Грабитель с ножом похитил у жительницы Путилкова две бутылки шампанского

В Путилкове мужчина, угрожая ножом, похитил у местной жительницы три бутылки алкогольных напитков и ювелирные изделия. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло днем 15 декабря на лестничной площадке. Грабитель в медицинской маске напал на неработающую жительницу дома и, угрожая ножом, заставил впустить в ее квартиру.

Мужчина забрал у пострадавшей ювелирные изделия, часы стоимостью 80 тысяч рублей, две бутылки шампанского Dom Perignon стоимостью 14 тысяч рублей и коньяк Hennessy XO, который был куплен за 20 тысяч рублей.

Грабителя разыскивают полицейские, заведено уголовное дело.

Ранее мужчина с носками на руках ограбил магазин в Кемерове. По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы злоумышленника и приступили к поискам. Злоумышленника нашли, заведено уголовное дело.