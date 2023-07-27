Криминал 27 июля 2023, 11:32 Грабитель с ножом опустошил полки магазина на юго-востоке Москвы Прокуратура Москвы: вооруженный ножом мужчина ограбил магазин на Братиславской улице Unsplash

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Мужчина ограбил продуктовый магазин на юго-востоке Москвы. Его попыталась остановить охрана, но он пригрозил им ножом и скрылся, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, злоумышленник пришел в магазин рано утром, сложил в рюкзак бутылки с алкогольными напитками и товары личной гигиены. Вместо того, чтобы пойти на кассу, он направился к дверям. Охрана магазина попыталась его остановить, но он достал нож и начал угрожать им.

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После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. В магазин вызвали сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»).

Ранее подозреваемого в налете на микрофинансовую организацию задержали в Гусь-Хрустальном.