Криминал 30 ноября 2022, 15:10 Грабитель похитил у пенсионерки драгоценности на 720 тысяч рублей

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Злоумышленник проник в дом пенсионерки в деревне Глинка Ленинградской области и похитил коллекцию дорогих украшений на сумму более чем 700 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости».

Грабителю удалось похитить редкие золотые монеты и пишущие ручки из драгоценных материалов. Также у пенсионерки пропали часы премиальных брендов и украшения — браслет, сережки и кольца.

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Дом женщины не был оборудован никакой охранной сигнализацией, поэтому вору удалось бесследно скрыться. Полиция уже приступила к расследованию.

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