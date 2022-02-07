Грабитель погиб при попытке взорвать банкомат в Ивантеевке

В Ивантеевке неизвестные попытались взорвать банкомат в отделении одного из банков, но в результате взрыва один человек погиб. Полицейские уже ищут причастных к преступлению, сообщили «360» в ГУ МВД по Московской области.

Грабители нагрянули в отделение банка ночью.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и установление злоумышленников, причастных к совершению противоправного деяния», — сообщили в подмосковном МВД.

В полиции подтвердили, что в результате происшествия погиб один человек, но подробности не сообщили.

Предположительно, грабителей было двое.

Фотографии с места разошлись по социальным сетям. На кадрах видно, что от взрыва в отделении банка выбило окна. На месте присутствуют сотрудники полиции.

Ранее в Петербурге задержали студентку, которая пыталась вскрыть банкомат газовым баллоном.