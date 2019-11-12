Грабитель отобрал у петербуржца сумку с тремя млн рублей

По данным информагентства, ограбление произошло накануне ночью около одного из домов на проспекте Маршала Жукова. Молодой человек рассказал, что на него напали прямо у парадной. Грабитель несколько раз ударил его по лицу и забрал сумку, в которой лежали документы и три миллиона рублей. По словам потерпевшего, эти деньги принадлежали его матери. Она попросила забрать их у своего знакомого и принести домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.