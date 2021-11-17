Грабитель обчистил квартиры жителей Петербурга

Вор-рецидивист обокрал квартиры жителей Санкт-Петербурга. Сумма ущерба составила 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости».

Происшествие случилось в январе 2021 года. Мужчина по строительным лесам забрался в квартиру жительницы Санкт-Петербурга на Каменноостровском проспекте. Из дома он вынес практически все имущество. Среди награбленного оказались пять фарфоровых тарелок, картины в раме, копия автопортрета Рембрандта в раме, фарфоровые и золотые фигуры, ювелирные украшения, чемодан, два шерстяных одеяла, три пледа, несколько флаконов духов и часть канцелярского набора, а также ордена, которые принадлежали покойному супругу хозяйки. Сумма ущерба составила 4 217 000 рублей.

После злоумышленник пробрался в другую квартиру по данному адресу, которая принадлежала этой же женщине. Оттуда он вынес золото, бижутерию, часы, картины и шубу на сумму 1 551 089, 65 рубля.

Спустя время вора удалось задержать. Он признался в преступлении, однако отметил, что не выносил из дома шубу, а также награды. Оказалось, что мужчина уже был судим ранее. Петроградский районный суд осудил его на семь лет и 10 месяцев заключения в колонии общего режима.