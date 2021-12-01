Грабитель избил сотрудника полиции в Перми

18-летний житель Перми устроил драку, после чего избил полицейского, который попытался пресечь правонарушение. В ходе расследования удалось выяснить, что злоумышленник также ограбил магазин. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал зачинщиком драки. Прибывшие сотрудники полиции с целью пресечения правонарушения потребовали молодых людей предъявить документы, удостоверяющие личность. В это время обвиняемый применил насилие в отношении полицейского», — рассказали в ведомстве.

Когда парня все же удалось задержать, он, будучи в полицейской машине, совершил нападение вновь. Следователи предложили также, что парень виновен в ограблении магазина в июне этого года. Против него возбудили уголовные дела по статьям «Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти» и «Грабеж».