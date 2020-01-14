    14 января 2020, 14:26

    Грабитель брызнул в глаза товароведу перцовым баллончиком и похитил из супермаркета 4 бутылки ликера

    Ирина Нагайникова

    Кража неизвестным ликера на 10 тысяч рублей стоила сотруднице петербургского супермаркета химического ожога глаз. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Вечером 11 января в петербургском Колпино мужчина попытался похитить из супермаркета четыре бутылки ликера. Товаровед предприняла попытку остановить злоумышленника, однако тот распылил ей в лицо перцовый баллончик.

    Преступник скрылся, а потерпевшей потребовалась медицинская помощь в больнице. Вскоре ее отпустили в удовлетворительном состоянии.

    Сообщается, что подозреваемого в ограблении неработающего 34-летнего мужчину задержали в том же Колпино 13 января. Похищенное удалось частично изъять. Правоохранители возбудили уголовное дело.