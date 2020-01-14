Грабитель брызнул в глаза товароведу перцовым баллончиком и похитил из супермаркета 4 бутылки ликера
Кража неизвестным ликера на 10 тысяч рублей стоила сотруднице петербургского супермаркета химического ожога глаз. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Вечером 11 января в петербургском Колпино мужчина попытался похитить из супермаркета четыре бутылки ликера. Товаровед предприняла попытку остановить злоумышленника, однако тот распылил ей в лицо перцовый баллончик.
Преступник скрылся, а потерпевшей потребовалась медицинская помощь в больнице. Вскоре ее отпустили в удовлетворительном состоянии.
Сообщается, что подозреваемого в ограблении неработающего 34-летнего мужчину задержали в том же Колпино 13 января. Похищенное удалось частично изъять. Правоохранители возбудили уголовное дело.